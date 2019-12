Zidane: "Si pienso en el partido contra el Barcelona me equivoco"

El entrenador del Real Madrid compareció ante los medios antes del partido frente al Valencia en Mestalla y tan sólo a cuatro días de El Clásico al que no quiere hacer ni caso el entrenador francés, así lo destacó en la conferencia de prensa.

El partido entre la Real Sociedad y el Barcelona

"Pueden pasar tres cosas: que ganen, que empaten o que pierdan. Lo veremos muy atentos. Por eso nos gusta esta Liga, es la mejor que hay"

La seguridad del Clásico

"No nos interesa eso, o me interesa hablar de este tema. A nosotros nos interesa el próximo partido"

"Es la Liga la que pone los horarios y lo respetamos. No podemos hacer nada , yo no hago el calendario. No podemos cambiarlo".

La falta de descanso de Casemiro

"La decisión final siempre es del entrenador, aunque hablo con el jugador para conocer sus sensaciones, claro. Si yo pienso en el partido del miércoles me equivoco. Mañana veréis si es titular o no".

Ninguna filtración a la prensa

"Es mi forma de ser. Los rivales, nos estudian, y la postura que pueda tomar aquí se va a analizar en todo momento; y se analiza todo, si me rasco la nariz, si me rasco la cabeza... Es verdad que muchas veces no digo nada o que siempre respondo lo mismo, pero cuando no digo nada o no doy la convocatoria es una estrategia mía, no quiero dar pistas al rival"