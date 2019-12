Este jueves tendrá lugar la primera reunión de la nueva comisión contra la manipulación y fraude en las apuestas

Carrusel Confidential ha informado de que el próximo jueves 19 tendrá lugar la primera reunión de la “Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas”. Creada por el Ministerio de Cultura y Deporte, tutelada por María José Rienda, esta comisión es la respuesta del gobierno a un problema que preocupa y mucho.

Preocupa la estafa económica porque afecta a las arcas del país pero también el daño que hacen los deportistas a sus carreras, y de ahí que al margen de Hacienda estarán representados LaLiga, la federación de fútbol, la de tenis, o el sindicato AFE, para cruzar datos y buscar soluciones con urgencia.

Según ha podido confirmar la SER, casos como el de la Operación Oikos saltan gracias a investigaciones de Hacienda, que ve cosas raras y avisan a la guardia civil.

Fútbol femenino

El próximo lunes día 16, a las 11 de la mañana se va a celebrar en la sede de UGT la reunión definitiva para firmar el primer convenio femenino en la historia del fútbol español.

Fuentes de la negociación son claras con Carrusel Confidencial: “No nos levantaremos de la mesa sin que se firme el acuerdo”. La federación mantiene el dinero prometido, los clubes asumen cosas que no quieran asumir, y de ahí que las jugadoras vean por fin la luz al final del túnel.

¿Por qué será Portugal el último rival de España antes de la Eurocopa?

Ya se cocina a fuego lento, o no tan lento, la candidatura hispano-lusa para el mundial 2030. Quedan dos años para presentar la documentación, y casi cuatro para que se otorgue ese mundial a la sede ganadora, pero ambos países quieren dar desde ya imagen de unidad y aprovecharán un estadio como el Wanda para sacar músculo.

Hace una semana contamos que Luis Enrique había dicho "no" a jugar este Portugal-España en junio. Al final se cerró el partido y asumimos nuestro error, y debe quedar claro que el seleccionador prefería jugar contra un rival menos potente, pero hay temas políticos que se solapan con los deportivos y este ha sido uno de ellos.

¿Ya tiene Rubiales rival para las elecciones a la federación?

Todavía no. Siguen preparando desde la oposición una candidatura potente con exjugadores de renombre para tumbar al actual presidente, pero por ahora no hay candidato. De hecho, fuentes oficiales de la federación nos dicen desde Las Rozas que ellos creen que no habrá rival para Rubiales. Por lo pronto, el lunes tenemos asamblea en Las Rozas y ahí veremos si se fija ya la fecha para las elecciones de 2020.