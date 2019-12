¿Cuándo crees que termina la década? La RAE aclara la duda

Cuidado con los números al revisar tu calendario el próximo año. Mucha gente está celebrando que se acaba una década y que, de manera ceremoniosa, hay que reconocer 2019 como el último año de este periodo de diez. Quizá es hora de dejar de lado los grandes hitos de estos dos lustros y echar cuentas.

Como aclara la Real Academia en su cuenta de Twitter, 2020 no es el año en el que empieza una década, sino en el que termina la anterior. Como señala el Diccionario Panhispánico de Dudas cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. Así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020 y así.

No, empezará en 2021. Como señala el «DPD», cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. Así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020, etc. pic.twitter.com/VZ2soO539u — RAE (@RAEinforma) December 11, 2019

Por otra parte, es habitual utilizar expresiones como los años veinte, la década de los treinta, los cuarenta, etc., referidas a los decenios que comprenden los años de cada siglo que tienen la misma cifra en su decena; así, la expresión los años veinte alude conjuntamente a los años comprendidos entre 1920 y 1929, ambos inclusive.

¿Existió el año cero?

Con todo, para entender las razones por las que se cuentan las décadas a partir de los años que empiezan en uno hay que remontarse a tiempos inmemoriales. Cuando empezó la cuenta de la era cristiana, no existía el concepto matemático de cero y los años se contaban ordinalmente (esto es: primer año, segundo, etc.). El origen del calendario gregoriano, es pues el 1 de enero del primer año (año 1 d.C.), que da comienzo a la primera década, el primer siglo y el primer milenio. El año anterior fue el primero antes de Cristo (año 1 a.C.). No hay año 0.

Por eso el calendario que tenemos, el gregoriano, no contempla el año cero como existente. Tampoco el juliano. Los días o los siglos no se ordenan según los números cardinales, sino ordinales. En su día, los astrónomos introdujeron el año cero para normalizar la cronología atendiendo a sus propios criterios. Hay razones para hacerlo y para no hacerlo. En general, si se introdujera el año cero se produciría un desfase respecto a los años anteriores y además implicaría la existencia de un año cero, un siglo cero, un milenio cero, etcétera.

La Unión Astronómica Internacional en su reunión de Dublín en 1955, adoptó un calendario juliano especial, que se iniciaba a mediodía del cero de enero de 1900. Por su parte, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) sí considera que existió un año cero, cuyo significado es el uno antes de Cristo. Esto es así por las importantes excepciones que suponen los calendarios chino e hindú que sí tienen año cero.