España ha caído en la final del Mundial femenino de balonmano en el último segundo y de penalti injusto frente a Países Bajos (29-30). Los árbitros señalaron una decisión incomprensible en la última acción del partido.

Cuando quedaban solo unos segundos y con la portera rival intentando jugar rápido un último ataque, Ainhoa Hernández interceptó de manera legal el balón, dejándola en una situación óptima para hacer el 30-29, que habría resultado definitivo. Se opusieron los árbitros, que entendieron infracción donde no la había, ya que Ainhoa Hernández no tocó el área rival, y señalaron su expulsión y un penalti que no desperdició Países Bajos.