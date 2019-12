Miguel Ángel Amigó: "Para mí es un error arbitral grave"

El ex árbitro internacional de balonmano Miguel Ángel Amigó ha analizado en el comienzo de Carrusel Deportivo la decisiva jugada que ha dejado fuera de la final a las Guerreras.

Preguntado por si es un error arbitral grave ha respondido que “sí”, aunque para él las árbitras francesas “son las mejores que hay sin duda”.

“Que no haya replay en un Mundial no se entiende, eso es un escándalo de aquí te espero”, ha añadido Amigó.

“Si Ainhoa salta desde fuera del área y las manos no invaden la vertical del área, que creo que no, no impide un lanzamiento de forma antirreglamentaria. Si hubiese habido instant replay habrían visto que salta correctamente”, ha opinado.

Por último, ha dicho: “Yo lo primero que haría como federación española es protestar”.

Sobre ello hemos hablado también en Carrusel con el presidente de la Federación Española de Balonmano (FEB) Paco Blázquez: “La federación española ya ha elevado una queja hasta el responsable internacional de los árbitros, que es español”.

Blázquez ha asegurado que este responsable le ha explicado que Ainhoa sobrepasa la línea imaginaria del área.

Por último, ha concluido: “Hay que estar contentos con esta plata (…) Por mucha reclamación que hagamos no vamos a ganar el Mundial, pero en cuanto lleguemos vamos a hacer una carta y un escrito porque es incomprensible que no tengamos un VAR”.