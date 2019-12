El PP afirma que Sánchez ha pedido a Casado una abstención técnica de 13 de sus diputados

Según fuentes de la dirección popular, en la reunión que han mantenido este lunes Pablo Casado y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones ha pedido una abstención técnica de trece diputados a los 'populares'. Son exactamente los mismos escaños que tiene ERC.

Es decir, no ha pedido una abstención de los 89 escaños que tiene el Partido Popular en la nueva legislatura. Los de Casado han trasladado su no rotundo al PSOE y le han invitado a sustituir a ERC por Ciudadanos y Navarra Suma, incluso si eso implica que Sánchez tenga que negociar con Unidas Podemos no entrar en el Ejecutivo.

Fuentes de la dirección del PP aseguran no obstante que la impresión de Pablo Casado es que Sánchez tiene encarrilado el pacto Podemos-ERC.

Texto elaborado con información de Mariela Rubio