Ataque de risa en 'Viva la vida' por lo que pasó con una espectadora

Casi todos los magacines cuentan con pequeñas secciones en las que los espectadores pueden participar para ganar dinero. En el caso de 'Viva la vida', el programa que emite Telecinco los sábados y domingos, el público debe elegir entre una de las letras que lleva el título del formato y descubrir si tiene o no premio.

Este domingo, la presentadora se disponía a despedir el programa con este juego, pero la cosa se salió de madre. "Dime qué letra quieres elegir para ver el premio que te llevas", le pidió Emma García a una mujer que estaba detrás del teléfono. Ella respondió lo siguiente: "Yo me llamo Carmen, así que la C. Y si no hay 'C' quiero el '13'".

"Carmen, no me líes que no hay 'C'", dijo Emma, explicándole entonces cómo funcionaba el concurso. A continuación, la presentadora de 'Viva la vida' le pidió repetidas veces que eligiera una letra y Carmen seguía pidiendo la 'C', provocando un ataque de risa en plató.

Finalmente, Emma García tuvo que dar por finalizado el concurso: "Yo pospongo este concurso para otro día. Carmen, intentaremos solucionarlo".