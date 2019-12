Las tres peticiones de Susi Caramelo en el final de 'Las que faltaban'

'Las que faltaban', el programa que reivindica el humor hecho, creado, escrito, dirigido y presentado solo por mujeres, se despidió este domingo de su público después de no conseguir la renovación de Movistar Plus. Para su despedida, Susi Caramelo, la gran revelación del formato, no presentó uno de sus reportajes, sino que ofreció imágenes inéditas de todos los photocalls que había hecho durante toda la temporada.

Tras el vídeo, la cómica miró a la cámara e hizo tres peticiones importantes. "Para despedirme solo quiero decir tres cosas: la primera es que los homenajes en vida, gracias". Acto seguido, Susi dijo "Pedro, sí quiero", dando a entender que Almodóvar le había hecho una oferta para participar en una de sus películas.

¿Y cuál fue la tercera? "Y la tercera y última, querido público, espero que mis tetas se mantengan siempre igual que en vuestro recuerdo".

De esta manera, Susi Caramelo se despidió temporalmente de los espectadores de #0. Y es que hay que recordar que Movistar ya está trabajando en un nuevo programa para la reportera más dicharachera del canal de pago.

La despedida de Thais Villa

Thais Villa, presentadora de 'Las que faltaban', también dio unas palabras antes de finalizar el programa. "Os podría poner Al partir, de Nino Bravo, pero sería un poco viejuno. Os podría hacer un 'ghosting', pero esto sería muy millennial y no me pega. Esto de despedirse es como ser madre, que hay mil formas de hacerlo y haga lo que haga me van a criticar", dijo la periodista. "Así que voy a ser muy madre y voy a despedirme lo orgullosa que estoy de lo que me hechos aquí y de toda y de todos los que han contribuido, delante y detrás de las cámaras".

Y terminó diciendo: "A los que nos habéis visto muchas gracias y a los que no vaya huevazos tenéis. Espero que nos echéis de menos. ¡Hasta siempre, Mari Carmen!".