Semana judicial del independentismo con la vista en la inmunidad de Junqueras

La semana arranca con varios frentes judiciales abiertos sobre el independentismo, pero con la vista puesta en la sesión del próximo jueves en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se decidirá la inmunidad de Oriol Junqueras.

Lo que decida la gran sala será determinante para que el líder independentista pueda salir de prisión aunque no sería por mucho tiempo ya que España reclamaría mediante un suplicatorio, el permiso obligado al Parlamento Europeo, para que se siga ejecutando la condena penal de 13 años por sedición.

Caballo de batalla de Puigdemont

Lo que decida la Corte Europea sobre Junqueras va a ser también el caballo de batalla de Puigdemont quien este lunes se enfrenta en Bruselas a la petición para ser extraditado a España. Puigdemont reclamará un aplazamiento de la vista dada la importancia de lo que decida dentro de tres días en el Tribunal Europeo.

También será noticia, la sentencia contra Quim Torra por un delito de desobediencia al no querer retirar los lazos amarillos cuyo contenido podría conocerse esta semana.

Al igual que la decisión del supremo para investigar a Laura Borrás , portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso a quien el fiscal pretende acusar de malversación y prevaricación por enriquecer a un amigo a costa del erario público.

Lunes 16: Puigdemont ante el juez que le puede enviar a España

El Tribunal de primera instancia de Bruselas celebra a partir de hoy, la primera vista para la extradición de Puigdemont a España después de la orden de detención y entrega firmada por el juez Pablo Llarena el pasado mes de octubre por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía belga es partidaria de que el tribunal ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresidente de la Generalitat sea entregado a España, pero su defensa intentara ganar tiempo a la espera de que el próximo jueves se estudie en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cuestión de la inmunidad de Oriol Junqueras cuyo resultado será determinante para la estrategia de defensa de Puigdemont

Si la Corte europea reconoce la inmunidad de Junqueras, Puigdemont se beneficiará también al haber sido elegido eurodiputado. Los tramites judiciales se complican, pero la Justicia Española podría continuar actuando contra él.

Cuando el juez de Bruselas tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso -Fiscalía Belga y defensa- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Queda además una última instancia, el Tribunal de Casación , similar al Tribunal Supremo español, que puede pronunciase sobre vulneración de derechos pero no sobre el fondo del proceso.

Inmunidad añadida

El próximo jueves el dictamen sobre la inmunidad sobre el que fallará el Tribunal de Justicia de la UE tendrá, en caso de avalarse, indudables efectos sobre la actual situación de Puigdemont.

Tantos que le conferiría una inmunidad inmediata por su elección como eurodiputado y le permitiría su desplazamiento a España sin detención posible, su entrada en el Congreso de los Diputados para jurar el cargo del Parlamento Europeo y el ejercicio de esta función.

Esta situación se mantendría al menos durante un tiempo hasta que el juez Pablo Llarena instara el suplicatorio ante el Parlamento Europeo. Es decir, pidiera el permiso preceptivo al euro parlamento para proceder penalmente contra uno de sus miembros.

Plazos

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales, como cuando los reclamados se encuentran en libertad, como es el caso de Puigdemont.

El ex president se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso.

Jueves 19: Oriol Junqueras, en busca de la inmunidad

Este lunes comienza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la vista oral para decidir si Oriol Junqueras goza de inmunidad parlamentaria al haber sido elegido como miembro de la cámara

Una decisión que avale esta tesis permitiría al líder independentista reclamar la libertad de forma inmediata para ejercer como diputado, aunque la autoridad judicial española trataría de devolverle a prisión cuanto antes para que cumpla la condena de 13 años de prisión por un delito de sedición.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Oriol Junqueras debió ser reconocido como europarlamentario tras las elecciones europeas y, en consecuencia, goza de la inmunidad por aforamiento a esa Institución.

Seguin este abogado, cuyo informe no es vinculante para el tribunal, aunque sus recomendaciones suelen ser tenidas muy en cuenta, Junqueras gozaba de inmunidad desde el momento de celebración de los comicios, lo que le permitía ocupar su escaño en la sesión inaugural del pasado 2 de julio.

Condena firme

El abogado general explica en su informe al TJUE que la condena de 13 años de inhabilitación impuesta a Junqueras ha dejado sin objeto el litigio porque genera la privación definitiva de todo cargo público, la valoración que hace del alcance de la inmunidad es un balón de oxígeno para Puigdemont en su pugna por que se le reconozca esa inmunidad.

El abogado general es muy claro respecto a la interpretación del alcance de esa inmunidad: las autoridades de un estado miembro «están obligadas a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda obstaculizar» los trámites necesarios «para asumir efectivamente sus funciones y a suspender las medidas que ya estén en curso».

En la resolución en la que aborda las dudas planteadas por el Supremo sobre la inmunidad de Junqueras, el abogado general subraya que el asunto «rebasa ampliamente la situación personal» del líder de ERC. Y deja claro que la condición de eurodiputado solo se adquiere si se cumplimentan las formalidades exigidas por la legislación nacional (en este caso prometer o jurar acatar la Constitución) le parece «contrario a la propia idea de sufragio universal directo y de mandato representativo».

La adquisición de ese mandato añade, solo «puede resultar del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna».

Gobierno en el pleito

Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que esas conclusiones «no son vinculantes» para el TJUE y se hace hincapié en que la jurisprudencia anterior de la corte europea es favorable a la posición de España ya que el alcance de la inmunidad comienza a partir de la sesión inaugural del nuevo periodo parlamentario.