Zidane, sobre la seguridad del Clásico: "Dijeron que teníamos que salir juntos y saldremos juntos"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que no le preocupa nada en cuanto a la seguridad y las protestas que pueda haber cerca del Camp Nou antes, durante o después del Clásico de este miércoles, ya que está centrado únicamente en jugar y en lo que suceda en el terreno de juego y, además, cree que su equipo llega en "buen momento" al partido.

"Nunca pensé (que no se jugaría). Tenemos que poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar, es la única manera de preparar bien el partido. Del resto podemos esta una semana hablando, pero ponemos nuestra energía sólo en el terreno de juego. Mañana vamos a jugar un partido", manifestó en rueda de prensa.

"No me preocupa nada"

En este sentido, aseguró que no piensa en nada más que en fútbol. "No me preocupa nada. Estoy contento, lo estamos todos, de poder hacer un Clásico. Me acuerdo de cuando yo jugaba, son partidos que vives para jugarlos. Estoy enfocado únicamente en el campo", reiteró.

el rival Preguntado por las quejas de Sergio Busquets o de Guillermo Amor a la actuación arbitral en el Reale Arena, tras el empate del Barça ante la Real Sociedad, fue claro: "No creo que fuera para presionar, y no me molesta. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera". En cuanto a Leo Messi, no dejó pistas sobre si repetiría el marcaje individual que hizo con Mateo Kovacic en su anterior etapa en el banquillo blanco. Sí dejó claro que tienen armas para contrarrestar a Messi. "Sabemos que tienen a Messi, pero tenemos nuestras armas y lo que quiero ver y hacer es un buen partido de fútbol contra un Barcelona que lo está haciendo bien", auguró.

Un partido al que, tras lograr in extremis el empate en Mestalla y sumar un punto gracias al gol de Karim Benzema, cree que llegan bien. "Creo que llegamos bien. Llevamos tiempo jugando bien, tenemos resultados, a todos los niveles; anímica y futbolísticamente. Llegamos en un momento bueno", celebró.

"Llevamos tiempo estando juntos y jugando con energía, con ganas. Pero no sólo en los partidos, nos preparamos muy bien y luego eso es la consecuencia. Lo importante es estar preparado al cien por cien y lo estamos haciendo", aportó.

"Es un partido de fútbol"

De ahí que no quiera pensar en las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic, ni en que pueda haber pancartas o proclamas políticas. Tampoco da importancia a tener que concentrarse en el mismo hotel que el FC Barcelona y en que tengan que salir ambos equipos juntos en dirección al feudo blaugrana.

"No sé si es una derrota de la normalidad, es una cosa diferente. Las normas son las normas, dijeron que teníamos que salir juntos y saldremos juntos, no hay más. No hay que explicar más cosas. Lo importante es que juguemos el partido, ya está. Es un partido de fútbol, se dicen muchas cosas pero la gente quiere ver un buen partido de fútbol, nada más. Hay mucho ruido, pero para nada", recalcó.

Zidane aseguró que Gareth Bale está listo para jugar, que es uno más, y destacó el buen trabajo de Fede Valverde. "Lo hace muy bien, es el valor de este club, que siempre ha tenido a los mejores. Lo que está haciendo es demostrar que puede estar aquí. Estamos todos enfocados en nuestro partido, todos. Luego tengo que hacer mis cosas de entrenador", comentó sobre cómo confeccionará el once.