Aunque cueste creerlo de una persona que ha llegado a lo más alto en su oficio, con 300 partidos en Primera División a sus espaldas durante 17 años, Eduardo Iturralde González tiene varias espinas clavadas arbitralmente hablando, como no haber pitado en partido oficial al Athletic Club o no haber dirigido un Boca Juniors – River Plate. Sin embargo, sí ha arbitrado en nuestro gran Clásico, tanto en el Camp Nou como en el Santiago Bernabéu.

Iturralde ha pitado tres Barcelona – Real Madrid, todos ellos con victoria culé, y sin gol del Real Madrid. En el 1999 debutó en un Clásico con 3-0 blaugrana; en 2005 volvió a ganar 0-3 el Barcelona; su último fue en 2010 en el famoso 5-0 en el primer Clásico de José Mourinho.

El ex árbitro internacional nos ha contado dos de sus mejores anécdotas, ambas acontecidas en un Barcelona – Real Madrid.

La primera data del 14 febrero de 1999, en el primero de sus Clásicos. “Súper ilusionado, piensas toda la semana a ver si sale bien el partido, si no hay nada, si no hay ninguna jugada polémica…”, nos cuenta Iturralde. A sus 32 años solo tardó 20 minutos en dejar al Real Madrid con diez jugadores. En un contraataque del Barcelona, Roberto Carlos cortó la acción con una durísima entrada con los dos pies por delante sobre Luis Figo, e Iturralde no dudo y echó a Roberto Carlos en la que fue su primera expulsión en LaLiga. En medio de la vorágine de protestas blancas, “llega Panucci y me dice: ‘¿sabes cuál es el problema? Que tu eres muy joven para pitar este tipo de partidos”. Panucci tenía por aquel entonces 25.

Seis años después volvió a pitar un Clásico, el Clásico en el que Ronaldinho maravilló al mundo con su fútbol y puso en pie a un Bernabéu que aplaudió a la estrella de su mayor rival. Tras su segundo gol, gran parte de la afición del Real Madrid le ovacionó y según volvía a su campo tras agredecer el gesto del Bernabéu, Iturralde le apremió para que se diese prisa. “Y va Ronaldinho y me dice, ¿qué, te ha gustado, eh?”.

Como bien es sabido Iturralde González ya no pita profesionalmente, pero este miércoles estará, como cada Carrusel Deportivo explicando todas las jugadas polémicas a los oyentes de la Cadena SER.