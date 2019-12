La importante reflexión de Abril Zamora en 'Late Motiv': "Es importante que se sepa quién soy"

Abril Zamora es una de las profesionales televisivas que ha irrumpido recientemente en la lista de los LGTBI más influyentes. La actriz ha conseguido posicionarse en el sector gracias a su papel en la tercera y cuarta temporada de 'Vis a vis' y otros proyectos que llevan su firma como guionista, como la serie 'Señoras del (h)AMPA' y 'Élite'.

Este martes, Andreu Buenafuente contó con ella en 'Late Motiv', un espacio en el que la también directora aprovechó para hacer una importante reflexión sobre su pasado como hombre. "¿Ves el pasado como una película casi lejana?", le preguntó el presentador, a lo que su invitada le deleitó con esta respuesta:

"Cuando veo cosas de ficción, cuando yo actuaba antes como actor y no como actriz, sí que me que genera un poco de conflicto, aunque yo no rechazo mi pasado. Es importante quién soy y de dónde vengo", afirmó. "La gente me dice: '¿No vas a quitar tus fotos de antes en Instagram?' No quiero ocultar quién soy. Estoy orgullosa de quién he sido durante 35 años de mi vida y no quiero mirar para otro lado".

"Es importante que se sepa quién soy y de dónde vengo, no quiero ocultarlo". @abril_zamora11 #LateMotiv pic.twitter.com/osMp89839L — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 16, 2019

Y continuó: "Es cierto que cuando veo imágenes me genera una cosa un poco extraña. Cuando haces una transición, tu familia habla de un sentimiento de duelo. Cuando yo veo quién era antes es raro, porque era casi feliz, pero estaba ocultando muchas cosas. Es duro verlo, pero lo estoy gestionando bastante bien".

"Es más raro para la gente de mi entorno que para mí, que tan solo veo la evolución de gusano simpático a mariposa maravillosa", terminó diciendo, ganándose el aplauso de los espectadores, que le dedicaron mensajes de cariño a través de Twitter:

