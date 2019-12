"Pedja no se acordará": la frase de Mijatovic que Álvaro Benito jamás olvidará

Álvaro Benito y Pedja Mijatovic analizaron la previa del Barcelona - Real Madrid en Carrusel Deportivo y hasta les dio tiempo a contar una anécdota cuando coincidieron juntos como futbolistas del equipo blanco.

#ElClásicoEnCarrusel | @AlvaroBenitoV: "Mijatovic no se acordará pero yo aprendí mucho con él y nunca olvidaré una frase que me dijo sobre tirar faltas: \'Alvarito esto no tiene ningún secreto, primero hay que tener el talento pero yo he tirado doscientas mil millones\'" pic.twitter.com/LhAqWqSGhP — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 18, 2019

Álvaro Benito confesó una frase de Pedja que le marcó muchó. "Aprendí mucho con él. Me acuerdo de una frase que él no recordará. Le dije que quería mejorar mi lanzamiento de faltas y nos quedábamos muchas veces a ensayar después de los entrenamientos. Pedja me dijo mira Álvarito, no hay ningún secreto, primero hay que tener el talento pero yo he tirado millones de faltas y se me quedó grabado, tenía toda la razón".

Mijatovic, por su parte, reconoció lo siguiente: "Tú también eras un joven con muchísimas ganas de aprender. Técnicamente rápido, zurdo... tenías muchísimo talento, fue una pena la lesión que te apartó del mundo del fútbol. Ha sido un placer entrenar contigo, muchas gracias por estas palabras, madre mía".