Pedja Mijatovic: "Por primera vez he echado de menos a Cristiano, con un killer hoy el Madrid gana por goleada"

Fútbol Club Barcelona y Real Madrid empataron a cero en un encuentro dominado por el conjunto madridista, pero en el que no solo faltó el gol, también faltaron ocasiones realmente claras.

A este respecto se pronunció Pedja Mijatovic en 'Carrusel Deportivo'. "Cuando no funciona Benzema, cuando no tiene el día... esta noche por primera vez he echado de menos a Cristiano o un jugador parecido, que hay pocos. Con un 'killer' esta noche el Real Madrid gana por goleada. No sé si el Real Madrid va a tener muchas más oportunidades así de ganar en el Camp Nou".

Sobre este tema ya se pronunció Mijatovic la noche anterior en El Larguero. "Si no está Messi aparece Suárez u otro pero en el Real Madrid si no marca Benzema el segundo goleador es Sergio Ramos, y eso creo que es preocupante".