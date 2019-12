La "lección" de Raúl a Iturralde "con el Bernabéu cayéndose"

Eduardo Iturralde González ha recordado en la SER un momento inolvidable como árbitro de Primera División que vivió junto a Raúl González Blanco. Ocurrió en un partido entre el Real Madrid y el Valencia en el que había expulsado ya a varios jugadores y, en un momento de tensión, echó también al técnico John Benjamin Toshack.

"En ese momento noté que alguien me agarraba por detrás del brazo y pensé Otro que se va a la calle. Me da igual echar a cuatro que a veinte. Entonces, me dijo Te ha buscado y te ha encontrado. Tus problemas están en el campo. Olvídate de todo lo que pasa fuera", relató en SER Deportivos.

Para Iturralde, Raúl demostró en ese momento, "con el Bernabéu cayéndose", su gran control sobre lo que pasa en los partidos. Porque, en un clima de tanta tensión fue "capaz de razonar" sobre lo que estaba ocurriendo sin echar la bronca al colegiado ni perder las formas. "Pensé Este tío controla. Para mí fue una gran lección".