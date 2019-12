La sorpresa para Broncano de Alejandro Valverde con consejo incluido

David Broncano tuvo a dos invitados especiales en 'La Resistencia' y se llevó un regalo que no está al alcance de cualquiera. Alejandro Valverde e Imanol Erviti le llevaron una bicicleta del Movistar Team, algo que no se esperaba pero que él pidió pensando en bromear con los dos ciclistas. "Ahora me va a decir Móntate y pedalea", dijo cuando Erviti se fue a por el regalo.

Ya con la bicicleta, Broncano insistió en poner el sillín a la misma altura que la que utiliza Imanol Erviti. Sin embargo, los dos ciclistas le aconsejaron la altura más adecuada para su fisionomía con el fin de evitar males mayores. "Te vas a dejar los huevos", llegó a decirle en broma Alejandro Valverde.

El maillot está bien PERO pic.twitter.com/Jtsv9XILPY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 19, 2019

Uno de los momentos más divertidos fue cuando los dos ciclistas le explicaron cómo hacer sus necesidades encima de la bicicleta. En este sentido, los tres repasaron el mal momento que vivió el holandés Tom Doumolin en el Giro de Italia.

Creo que por esto el ciclismo es el deporte más duro que existe. #LaResistencia pic.twitter.com/HQx1675zWG — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 19, 2019