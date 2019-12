Zozulya: "El Rayo Vallecano me dijo que no me quería porque era racista"

El futbolista ucraniano del Albacete, Roman Zozulya, compareció ante la prensa tras lo ocurrido en Vallecas el pasado domingo. En una comparecencia de prensa, el delantero ha querido agradecer el apoyo que ha recibido durante estos días y ha querido aclarar su situación.

El jugador ha destacado lo siguiente. "Soy simplemente un futbolista, en primer lugar quiero comunicar que llevo tres años sufriendo por lo que me están diciendo".

Zozulia comenzaba su intervención señalando que "cuando comenzó la guerra en mi país no teníamos ejército, como patriota de mi país, hice un fondo que forma parte de un movimiento civil voluntario, para salvar vidas pero nunca jamás ha tenido nada que ver con las armas, es ayuda para salvar vidas en mi país. Nuestro fondo se dedicaba a comprar ambulancias, y creo que ayudar a mi país no es un delito".

Zozulya llega a la rueda de prensa acompañado de algunos de sus compañeros / Juanma Sevilla

El jugador ucraniano tambien se ha manifestado sobre su etapa como jugador del Rayo Vallecano manifestando que "cuando firmé el contrato, me dijeron que no quería que jugase allí porque era racista, algo que es totalmente falso porque mi mejor amigo por ejemplo es Bela, que es un jugador de raza negra, no tengo nada en mi cuerpo que pueda indicar que sea de un determinado movimiento".

El delantero ha destacado que "solamente quiero ayudar a mi equipo jugando en los partidos, me siento arropado por mis compañeros" y sobre las fotografías aparecidas sobre su pasado en redes sociales el jugador ha señalado que "se han sacado de contexto, usar el 14 - 88 no significa nada, porque esa fotografía fue simplemente jugando un partido de baloncesto".

"España es mi segunda casa, llevo aquí ya muchos años y quiero agradecer que he encontrado aquí mucho apoyo en mi club y los compañeros". El jugador ha confirmado que demandara a famosos periodistas o políticos tras criticarle en redes sociales y ha destacado que " solamente pienso en ganar y en defender mi escudo”.

En su comparecencia, Zozulia ha estado arropado por su representante, Vladimir Kudmenko y José Lorenzo, ex representante del delantero, que fue quien trajo al jugador al fútbol español. También compañeros de la plantilla como Tomeu Nadal, Susaeta y Acuña han estado presentes en la sala de prensa del Carlos Belmonte para mostrar su apoyo a Zozulia.