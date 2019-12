El Supremo anuncia que "va a estudiar en profundidad" la sentencia sobre Junqueras

El Tribunal Supremo ya estudia la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras. En un comunicado, la sala segunda explica que "va a estudiar en profundidad" el contenido de la resolución y ha dado traslado a las partes para que en cinco días informen sobre el siguiente paso a dar. "Con su resultado se acordará lo procedente", añade.

La decisión ha sido tomada pocos minutos después de conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el exvicepresidente. En su breve comunicado, la sala de lo penal del Supremo explica que la cuestión prejudicial versa sobre "el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras cuando se encontraba en prisión provisional".

Fuentes de la Fiscalía aseguran a la Cadena SER que, según su criterio, esta decisión no afecta a la situación actual de Junqueras que ya no es un preso preventivo, entendiendo también que no es necesario enviar ningún tipo de suplicatorio al Parlamento Europeo.

Este jueves se ha conocido la decisión del TJUE sobre Oriol Junqueras, explicando que tendría que haber sido reconocido como eurodiputado desde la proclamación de los resultados en junio de este año, con la inmunidad que reconoce la normativa. En este sentido, dejaba en manos del Tribunal Supremo español "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el Sr. Junqueras Vies en otros posibles procedimientos".