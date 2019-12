Rafa Nadal ha comenzado el torneo de exhibición de Abu Dabi con una cómoda victoria ante el ruso Karen Kachanov (6-1 y 6-3). En hora y media de absoluta superioridad tenística, Nadal demostró que está en forma para el comienzo del nuevo curso, después del descanso tras la Copa Davis.

La nota graciosa la ha puesto el número 17 de la ATP en la rueda de prensa posterior al partido, en la que ha dicho: "Me ha dado una masterclass. Me tiene que decir cuánto le tengo que pagar por ella. Esta en forma". Nadal siguió la broma unos minutos después y respondió: "Le he dicho que estaba calentando muy fuerte, que iba a llegar cansado al partido".

Nadal jugará la final del torneo este sábado ante Stefanos Tsitsipas, número seis del mundo, después de que este remontase a Djokovic en la otra semifinal (3-6, 7-6 (4) y 6-4).