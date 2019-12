Una menor huérfana y víctima de violencia de género, será tutelada por Melilla después de denunciar su desamparo ante el Defensor del Pueblo

Una infancia de palizas, sorda por los golpes que le propinaba su padrastro, violada por él cuando tenía 14 años, huérfana desde hace un mes tras fallecer su madre y ahora se enfrenta a otra pesadilla, el temor a ser expulsada a Marruecos porque dice carecer de documentos de residencia en España. Un temor que parece que se empieza a alejar por la intervención de última hora del consejero del menor de la ciudad autónoma.

La adolescente lleva en Melilla desde que tenía un año y ahora, a solo unos días de que cumpla los 18, el 1 de enero de 2020, vive "aterrorizada" porque asegura que no tiene documentos legales en España y que al ser mayor de edad la podrían expulsar en cualquier momento. Llamémosla Amina, nombre ficticio, para esta menor que se encuentra "desprotegida" y a la que está tratando de ayudar la ONG especializada en la defensa de la infancia en Melilla, PRODEIN.

"Me pegaba siempre, dejé de oír bien desde los 11 años, pero me lo callé", su madre le decía que no se lo dijera a nadie, "que tenía miedo a que su madre pudiera perder los papeles de residencia, porque mi padrastro nos amenazaba, por eso no le dije a nadie lo de la violación cuando sucedió", cuenta Amina con la voz entrecortada.

"Está totalmente desprotegida y desamparada, maltratada, violada, y ahora le habían dicho desde el área de menores de la ciudad autónoma que no hay tiempo para darle los papeles. Tiene miedo a ser expulsada a Marruecos y ni siquiera habla árabe, nunca ha estado allí", denuncia José Palazón, presidente de PRODEIN la organización de defensa de la infancia en Melilla.

Sin embargo, una vez que el nuevo consejero del área de la ciudad autónoma de Melilla ha conocido la denuncia de la joven a través de la SER, ha contactado con los técnicos y ha confirmado que "existe un expediente que estaba pendiente de firma, se ha tenido dificultades para encontrar y confirmar su documentación, pero ante la situación de vulnerabilidad que padece, huérfana de padre y madre, voy a firmar el expediente a la mayor brevedad para darle protección. La vamos a tutelar, aunque sea por unos días hasta que cumpla la mayoría de edad, vamos a estar en contacto con la Delegación del Gobierno para temas de extranjería y vamos a tratar de que pueda reunirse con su tía", ha afirmado en la tarde de este viernes Mohamed Ahmed, Consejero de Distritos, Participación Ciudadana y Menores de la ciudad autónoma, en declaraciones a la SER.

Su padrastro, un antiguo legionario, el hombre que las maltrataba y que convirtió su infancia en un infierno, murió el año pasado, y fue entonces cuando Amina decidió empezar a buscar ayuda fuera de su casa, en la que se ha quedado viviendo sola después del fallecimiento de su madre hace poco más de un mes. Tras la muerte de la progenitora, Amina y su hermanastra acudieron a los servicios sociales de la ciudad autónoma, que si se hicieron cargo de la pequeña mientras que a ella le indicaron que no podían hacer nada, porque le quedaba muy poco tiempo para cumplir los 18 años, esto siempre según la versión de la menor y de PRODEIN, que el consejero desmiente al señalar que "las técnicos del área tuvieron mucha empatía con ella y se han preocupado por ayudarla".

"Vamos a ayudarla"

Su padre biológico murió cuando ella tenía 15 años, su hermanastra es hija de su madre con el legionario, que es la que sí está tutelada por la ciudad autónoma en uno de sus centros para menores no acompañados, pero a Amina solo le quedan 11 días para cumplir la mayoría de edad, dice no tener permiso de residencia y desconocer si el área del menor de Melilla tiene o no su tutela, y si no regulariza su situación , ya con 18 años, teme ser expulsada a Marruecos en cualquier momento, "en el caso de que me manden a Marruecos no se árabe ni nada, no tengo a nadie allí", alerta. La ciudad autónoma ha confirmado a la SER que efectivamente no la tenían tutelada ni tampoco conocen que tipo de documentación tiene.

Una estudiante de sobresaliente

"Mi tía vive en Almería y está tratando de que me arreglen la documentación para llevarme con ella y adoptarme", explica Amina junto a su tía, que visita a menudo a la menor en Melilla desde que falleció la madre. PRODEIN ha mediado ante la Delegación del Gobierno para solicitar un salvoconducto, que le permitiría viajar e instalarse con su tía, "pero todo depende de Extranjería", añade Palazón.

Sus notas están plagadas de sobresalientes en el instituto donde sigue estudiando, porque siempre ha estado empadronada en Melilla, y sus profesores y compañeros son los que la han animado a que no deje los estudios y que pida ayuda.

"A ver si me pueden ayudar, quiero irme de aquí y tener una vida feliz, nunca lo he sido, llevo sufriendo desde que nací, me he quedado con una discapacidad por culpa de un maltratador, me han violado y maltratado, no tengo ni papeles, ¿Me voy a quedar tirada en la calle? Tengo mucho miedo, llevo sufriendo desde que tengo memoria, ¿Qué va a ser de mí?", se pregunta en voz alta entre lágrimas.

"No quería denunciar el maltrato porque tenía miedo de que su madre perdiera la residencia por reagrupación familiar por haberse casado con el legionario. Amina cuenta que si llegó a acudir a comisaría en alguna ocasión pero que su madre le obligaba a retirarla las denuncias por miedo a perder los papeles de residencia", explica el conocida activista proderechos de la infancia de Melilla.

La tía, nacionalizada española, es la que paga sus gastos y está ahora mismo en Melilla para intentar llevársela. Una de las opciones es la adopción, otra vía es un salvoconducto, que sería emitido por la Delegación del Gobierno para poder salir de la ciudad. Si no tendría que esperar un tiempo indeterminado a conseguir algún tipo de permiso de residencia.

Una vez más ha tenido que ser una denuncia de una ONG a través de los medios de comunicación la que ha dado con la solución 'urgente' para un caso clamoroso de desprotección. Veremos en los próximos días de qué manera llega esta solución prometida a última hora. Amina espera dejar atrás una infancia de terror, empezar a vivir una nueva vida, aferrada a sus brillantes notas académicas, con una familia que sí la proteja, esta vez con el nuevo horizonte de Almería.