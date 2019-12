Así es España en 'emojis'

Existe un 'emoji' para casi todo. Casi porque en la larga lista aún faltan algunos "imprescindibles" que muchos llevan años pidiendo, y poco a poco van siendo reconocidos e incorporados. Un twittero lo ha demostrado creando el mapa de España a partir de estos pequeños caracteres. Hay un símbolo para cada rincón del país, menos para un lugar.

Pulpos y marisco en Galicia, vacas y sidra en Asturias; maíz, queso y tractores en las dos Castillas, Extremadura y Pirineos, una paella en la Comunidad Valenciana, una flamenca en Sevilla... Incluso las islas tienen sus 'emojis': música, cerezas y barcos en Baleares y un volcán, plátanos y sol en las Islas Canarias. Entonces, ¿qué es ese vacío en el noreste? Ese vacío es Teruel, que aún no tiene icono.

"Era el chiste fácil. Viva Teruel"

"No poner Teruel era el chiste fácil. Ojalá hagan caso a sus reclamaciones y las de todas de las zonas olvidadas de España. Viva Teruel", ha aclarado Miguel, el autor del mapa viral, ante las críticas por no representar la provincia.

Miguel también ha aclarado que no se ha olvidado de Ceuta y Melilla, "no cabían por el límite de 280 caracteres". Y ha querido reiterar: "No hay 'emojis' suficientes para representar a todos exactamente. Por ejemplo, no hay uno de catedral gótica para Burgos, ni hay uno de jamón serrano para Extremadura o Teruel, ni hay uno de muralla para Ávila. No os lo toméis a pecho".

Un "giro inesperado"

Por lo que, más allá del vacío que este twittero ha querido mostrar, representando la situación institucional de la provincia de Teruel, otros rincones del país también carecen de un 'emoji' propio. Pese a ello, Miguel ha señalado que "el mapa sirva para unir, que falta hace". "Si te ofende un mapa de Twitter hecho con 'emojis' y un toque de humor porque no representa exactamente la peculiaridad de tu región, de tu provincia o de tu pueblo, tienes un problema", ha añadido.

Finalmente, un "giro inesperado" ha cerrado el debate sobre esta representación de la España vaciada. Desde la cuenta de Teruel Existe han retwitteado a Miguel. "Gente con sentido del humor y que entiende el mapa en su buen sentido", ha dicho el twittero.

Vaya giro inesperado...

Gente con sentido del humor y que entiende el mapa en su buen sentido. Grandes, @TeruelExiste_ 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1CHHyQgQdH — miguel (@delaspueblas) December 21, 2019