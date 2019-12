Antoni Daimiel responde a lo que nadie se atreve a responder sobre... la lotería de Navidad

Antoni Daimiel semana tras semana se somete en Carrusel Deportivo al duro test que Dani Garrido y Dani Álvarez le preparan con temáticas diferentes y variadas.

En este 22 de diciembre, el test no podía ir de otra temática que no fuese el sorteo de la lotería de Navidad, acontecimiento más importante año tras año en esta fecha. Daimiel, como siempre, se mojó sobre todas las cuestiones planteadas.

¿Cuánto has gastado este año en Lotería? Si en tu lugar de trabajo no has comprado lotería y toca, ¿qué harías: alegrarte por ellos o no volver por vergüenza? Si fueras Florentino Pérez, ¿cuál sería tu gordo de Navidad? ¿Qué es lo peor que te ha tocado alguna vez en un sorteo/rifa/timba? ¿Quién es para ti el futbolista actual al que podrían apodar... "el gordo de Navidad"?