Mijatovic: "Estoy preocupado por la carencia de gol. Si Benzema no marca, el Madrid se queda con cero goles"

El ex jugador madridista y ahora comentarista y analista en Carrusel, pasó por los micrófonos de la SER tras el empate a cero del Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao para mostrar su preocupación por la situación de la delantera del Real Madrid: "Estoy preocupado por la carencia de gol. Si Benzema no marca, el Madrid se queda con cero goles", sostuvo Pedja.

Mijatovic, que sostiene que "el Madrid tiene que mejorar y trabajar muchísimo", también es consciente de que la delantera del Real Madrid hace todo lo posible de cara a puerta pero no se le da: "Cuando Benzema no está fino, el Madrid sufre, y hoy ha sufrido bastante (...) Es el tecer partido consecutivo empatando y esa no es una cosa que suela pasar hablando del Real Madrid", concluyó diciendo el ex madridista.