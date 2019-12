Lo que ha pasado con el número que se agotó porque esta pitonisa dijo que sería El Gordo

La vidente Elsa Altagracia se hizo famosa después de tocarle el segundo premio de la Lotería de 2017. Esta pitonisa aseguró que soñó que tocaba aquel número y decidió comprar dos décimos. Desde entonces, Altagracia ganó tanta relevancia que este año aseguró que sabía cuál iba a ser el número del Gordo: 86.098.

Sin embargo, el número agraciado con el Gordo ha sido el 26.590, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Es uno de los 'gordos' más madrugadores de la historia, pero no ha conseguido adelantar al de 2004, que apareció a las 9.16 horas. La revelación de Elsa Altagracia provocó una auténtica locura en toda España que hizo que no quedase ni un décimo del 86.098. Además, aseguró que este Gordo estaría muy repartido en toda España pero que la provincia de Ourense se llevaría la mayor parte del premio, sin embargo allí no ha tocado. Donde sí ha tocado es en Salou (Tarragona), Salmanca, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Barcelona, Las Torres de Cotillas (Murcia), Súria (Barcelona), en la Adminitración Doña Manolita de Madrid, Beniajan (Murcia) y Sevilla.