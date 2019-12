"Me gustaría pensar que no es casualidad": ¿Se olvidaron realmente en el Barcelona de él?

Como cada domingo, tras el último partido de la jornada liguera, Dani Garrido lidera en Carrusel Deportivo un Sanedrín especial para tratar los temas de mayor actualidad en el mundo del deporte, principalmente con todo lo acontecido en la jornada liguera en Primera División.

En dicho Sanedrín, además de analizar los temas de actualidad, Garrido siempre "obliga" a "mojarse" a los comentaristas de la Cadena SER con las preguntas más irreverentes del mundo del deporte, casi siempre de fútbol, con la intención de hacer más distendida la charla e incluso, para sacar algún titular inesperado.

Las preguntas canallas del 22 de diciembre

📻⚽️ Las preguntas canallas ⁉️ de @GarridoCarrusel



🎅🏼 Eres Papa Noel. ¿Qué regalo le traerías a Zidane, a Valverde y a Simeone?



⚽💶¿Cuánto pagarías por Mbappé?



👔🇪🇸¿Sería Iker Casillas un buen presidente de la Federación?



¡Aquí todas las respuestas!



👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Egu1IQr7gg — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 23, 2019

¿Es Vinicius Júnior un "chupón"?: "¿Chupón? No, lo que pasa es que está obsesionado con el gol y eso le hace ser más individualista", dijo Lluís Flaquer.

Dime el nombre de un jugador TOP que llegará pasado de peso tras las fiestas. "Voy a tirar para casa: Luis Suárez", señaló el narrador del Barcelona.

Zidane dijo que Guardiola era el mejor entrenador del mundo. ¿Coincides?: "Yo lo dejo en uno de los mejores, ha bajado bastante en el escalafón", contestó Jesús Gallego.

Antón Meana contó en Carrusel Confidential que en la Federación sospechan que han intentado convencer a Iker Casillas para que vaya en una candidatura opositora a Luis Rubiales en las próximas elecciones. ¿Sería Iker Casillas un buen presidente de la RFEF?: "Iker sería en el fútbol bueno en lo que quisiera, pero no se lo recomendaría. No creo que fuera su mejor próximo paso", opinó Antonio Romero.

Imagina que eres Papa Noel. ¿Qué regalo del mercado invernal le traerías a Zidane, a Valverde y a Simeone?: "A Zidane a Cristiano Ronaldo, a Valverde a Neymar y a Simeone un preparador físico", dijo Antón Meana.

¿Qué entrenador de Primera o Segunda merece carbón estas Navidades?: "Me sabe mal decirlo, pero la temporada que está haciendo el Espanyol... creo que merecen carbón sus entrenadores", comentó Jordi Martí.

Simeone este lunes cumple 8 años al frente del equipo. ¿Ha demostrado ser mejor que Luis Aragonés en el banquillo del Atlético de Madrid?: "Luis Aragonés, habiendo sido todo en el club, los ocho años de Simeone en el Atlético han cambiado la historia del Atlético de Madrid", opinó Miguel Martín Talavera.

¿Es casualidad que el Barça dejara fuera del vídeo homenaje del sextete a Guardiola?: "Me gustaría pensar que no es casualidad... si tu te olvidas del entrenador que ha conquistado seis títulos y que ha construido el mejor equipo de toda tu historia... digamos que la persona que se ha olvidado no ha estado a la altura", opinó Marcos López.

Los Reyes Magos siempre traen oro, incienso y mirra. En este caso, traerán Liga, Copa y Champions. ¿Quiénes se llevarán esos "regalos"?: "Liga el Barça, Champions Liverpool o Juventus y Copa del Rey... la Real Sociedad, venga", dijo Pablo Pinto.

¿Cuánto pagarías por Mbappé?: "Unos 180 o 200 millones, por ahí estaría", opinó Mario Torrejón.

¿Será Martin Odegaard una superestrella en el Real Madrid del futuro?: "Sí, yo creo que sí. Además, vino tan pronto que ha hecho prácticas todas las que ha querido, va a llegar muy hecho", comentó Mario.