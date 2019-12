PSOE y ERC ultiman los flecos de la investidura a la espera de la Abogacía

PSOE y ERC ultiman los "flecos" de cara a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, a la espera de las alegaciones que presente la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, pieza clave para desencallar la votación.

Mientras el PSOE y el Gobierno de Sánchez guardan silencio, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha confirmado este lunes que la negociación con el PSOE se ha reanudado con contactos "discretos" mediante mensajes de móvil. Vilalta ha confirmado que solo quedan "flecos" para acordar la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha puntualizado, sin embargo, que ERC sigue a la espera de las alegaciones de la Abogacía del Estado.

ERC ha advertido de que no aceptarán que la "doctrina Junqueras" surgida de la sentencia europea sirva "para todos" menos para el propio líder republicano, en alusión al efecto que esa resolución pueda tener en el caso del expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española.

A falta de avances, la Mesa del Congreso ha acordado habilitar los días 28, 29 y 30 de diciembre, jornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios, ante la posibilidad de que en esas fechas pudiera celebrarse el debate de investidura, aunque también está abierta la posibilidad de que se convoque para los primeros días de enero.

A falta de avances, el PP y Cs han solicitado la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez ante su "grave silencio" pese a las "presiones" a la Abogacía del Estado que, a su juicio, está metiendo ERC como condición para no bloquear la investidura. Desde el PP, Teodoro García Egea ha señalado que a los independentistas "les ha tocado el premio gordo con Pedro Sánchez". Un presidente que, según el PP, está "dispuesto a hacer añicos la separación de poderes" con tal de seguir en el Palacio de la Moncloa.

Además de la petición de comparecencia de Sánchez, el PP ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para que ejecute inmediatamente la condena de inhabilitación de Junqueras y evite que pueda ocupar su escaño en el Parlamento Europeo.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha exigido al Gobierno que saque sus "zarpas políticas" de la Abogacía del Estado y ha expresado su preocupación por las peticiones de ERC a favor de la excarcelación de Junqueras. A su juicio, sería "una barbaridad jurídica" la salida temporal del líder independentista catalán para tomar posesión como eurodiputado.

El también abogado del Estado ha recordado que no pueden ser diputados quienes cumplen plena privativa por una condena firme y, por ello, ha pedido que se ejecute la pena de inhabilitación de Junqueras, ya que no está en prisión provisional, sino condenado en firme. "Junqueras no tiene la condición de eurodiputado -ha añadido- y, si la Abogacía se aparta de ese criterio, el Gobierno tendrá que dar explicaciones", ha alertado.

Más allá de ERC, la dirección del PNV se ha reunido este lunes, sin decidir aún su posición sobre la investidura de Pedro Sánchez. La semana pasada, el portavoz de este partido en el Congreso, Aitor Esteban, ya avisó de que el voto de su partido no estaba decidido y apremió al PSOE a que, si quiere que el debate se celebre pronto, responda antes a las peticiones que le ha hecho su partido para apoyar a Sánchez.

Por su parte, la portavoz del EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, se ha mostrado convencida de que "las próximas horas" serán "determinantes" para que su formación fije su postura política respecto a la investidura.

Mientras, desde el BNG, Ana Pontón ha avisado que no ha habido por el momento "movimientos" suficientes en el escenario político que justifiquen un viraje de su partido en favor de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.