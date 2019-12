De la calle a la pasarela: la nueva película de los modelos manteros

Es una de las seis historias de estos jóvenes llegados de África. Unos huyendo de la miseria económica. Otros escapando de la represión. Llevan tiempo en España. "No me gusta hacer el top manta, pero no he tenido elección", nos explica Abdou Touray que ha dejado la calle como sus compañeros en el momento en el que han tenido una oportunidad. Abdou ha sido uno de los seis elegidos junto a Suleymane, Abdou Thiam, Sadi, Idrissa y Mandiaye en el casting que organiza Topmantatopmodel que se creó en julio. "Elegirlos ha sido muy difícil, porque se presentaban muchos con sobrado talento", nos explican los responsables de esta plataforma sin ánimo de lucro. Y el éxito se ha traducido en contratos y colaboraciones para estos jóvenes que ahora desfilan para la segunda película que se acaba de lanzar. "Fight for love", es el título y lema de la producción en la que los jóvenes luchan contra el odio y el racismo.

¿Cómo surge el proyecto?

La idea surgió de la necesidad de encontrar modelos negros en España. "Siempre he tenido que buscarlos fuera, en Nueva York, en Los Ángeles o en Sudáfrica hasta que un día caminando por la Gran Vía, me di cuenta de que los tenía aquí", explica Julián Zuazo director creativo del proyecto y de la plataforma que busca poner en contacto a los futuros modelos con la industria. "Desde la industria de la producción audiovisual y de la moda hemos querido aportar nuestro granito de arena con esta acción, cambiando percepciones y eliminando prejuicios. Alejados de la compasión, demostrando de lo que son capaces. Tienen un don especial y nuestro objetivo es simple, llevar a estos jóvenes de la calle a la pasarela", explica Zuazo. Para esta segunda película la prestigiosa tienda de moda masculina Pugil les ha cedido la ropa para que en un símil de boxeo los actores luchen contra el miedo, el odio, la intolerancia y el racismo.