Se busca al comprador del regalo de Rosy, la destinataria de un paquete de Navidad perdido en el metro de Madrid

La historia es digna de un relato de Charles Dickens, autor del clásico 'Cuento de Navidad'. De haber conocido Twitter, el escritor británico tendría una buena fuente de documentación. En estos días de compras navideñas es fácil que se extravíe algún paquete. Es lo que le ha pasado al de Rosy.

Alguien se ha olvidado este regalo en un metro de la línea 2. Por si esa persona lo lee (difícil, pero bueno) lo tengo yo. No quiero que Rosy se quede sin regalo. Lo difundís con un poquito de espíritu navideño? pic.twitter.com/CV4ensnVwz — Rocío Gil Grande (@pepi_rocio) December 22, 2019

A través de la red social, la usuaria Rocío Gil ha compartido la imagen de un regalo que se ha encontrado perdido en un asiento de un vagón de metro de Madrid de la línea 2. Acompaña a la fotografía el texto: "Alguien se ha olvidado este regalo en un metro de la línea 2. Por si esa persona lo lee (difícil, pero bueno) lo tengo yo. No quiero que Rosy se quede sin regalo. Lo difundís con un poquito de espíritu navideño?".

La implicación tuitera no se hizo esperar. Desde comentarios a retuits. Aún no ha aparecido ni quien compró el regalo ni a quien va dirigido. Quizá si en la nota además del nombre pusiera el apellido sería más fácil. Pero no es el caso.

Por el papel de regalo se aprecia que el paquete fue comprado y envuelto por 'El Corte Inglés'. Los grandes almacenes se han implicado en esta búsqueda de Rosy y del comprador. Han pensado que si estaba dentro el ticket regalo y la compra se había hecho con tarjeta, quizá podrían rastrear los datos de quien había hecho la compra.

Buenas tardes Rocío. Si hubiera en su interior un ticket regalo y fuera mediante una compra con la Tarjeta de El Corte Inglés se podría contactar con el cliente. ¿Podrías seguirnos a este perfil por favor para hablar por MD? Muchas gracias :) — El Corte Inglés (@elcorteingles) December 22, 2019

Dicho y hecho. Rocío Gil se ha encargado de abrir el paquete, ha encontrado el comprobante y ha remitido a 'El Corte Ingles' toda la información. La esperanza sigue intacta para conseguir que Rosy no se quede sin regalo en estas fechas.