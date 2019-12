Encuentran vivo en el armario de un pedófilo a un menor desaparecido hace dos años

La policía alemana investigaba a Lars H., un hombre de 44 años y que vive en Recklinghausen (Renania del Norte-Westfalia), al que investigaban por posesión de pornografía infantil. Los agentes iban a su casa en busca de discos duros, tarjetas de memoria... es decir, buscaban material con pornografía infantil. La sorpresa, calificada por la policía germana como "el milagro de la Navidad" fue que al abrir un armario encontraron a un adolescente que, según la propia policía, estaba asustado.

El joven que encontraron eran Marvin, un chico que en 2017, cuando tenía 13 años, había desaparecido y del que no se había sabido nada. El joven llevaba la misma ropa que el día que desapareció y con peor aspecto físico.

Este joven alemán vivía en un centro de menores y se comunicó por última vez con alguien el 11 de junio de 2017 a través de un WhatsApp a un amigo del centro. A partir de ahí nunca se supo más de su paradero y, a pesar de que la policía alemana realizó varias investigaciones y búsquedas tanto en Alemania como en países fronterizos nunca se supo nada hasta esta semana.

El hombre detenido, que vivía también con su padre (que fue puesto en libertad horas más tarde) tenía antecedentes por posesión de pornografía infantil, según ha informado el canal alemán WDR.

"Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Me dijo: "Mamá, llévame a casa. He estado encerrado durante dos años y medio y no he podido respirar aire fresco". Los dos lloramos. Me tomó de la mano y no me soltó", dijo Manuela B., la madre del adolescente, al diario alemán Bild.