Rudy Fernández: "El que más me ayudó fue Ricky, que se pasó noches sin dormir por estar conmigo"

El programa de Navidad de SER Deportivos tuvo una amplia presencia de capitanes y el primero en pasar por los micrófonos de la Cadena SER fue el de la Selección Española de Baloncesto: Rudy Fernández.

En conversación con Marta Casas y Pacojó, el alero del Real Madrid y de la Selección, repasó lo vivido en los últimos meses, señalando primero que "en estas fechas siempre duele irse y es malo acostumbrarse a estas cosas pero es lo que hay", cuestionado acercado del asfixiante calendario baloncestístico.

Rudy Fernández ha vivido un año de altibajos emocionales. Su gran éxito, ser capitán de la Selección Española que se alzó con el Mundial en China. "Para mí ser el capitán en el oro de Pekín fue un orgullo. Fuimos un grupo y me ayudaron muchísimo a ejercer como tal. La satisfacción de ser el primer en tocar la copa y en levantarla fue muy especial", reconoció el mallorquín.

"Vivir la semana frente Australia desde dentro fue agotador", relataba Rudy entre risas. "Donde empezamos a ganar la final fue en el partido de Italia. Ahí dimos un paso adelante", analizó Rudy sobre el difícil camino hasta el título.

La parte más dolorosa del año fueron los problemas personales vividos en su familia, con dos pérdidas difíciles de olvidar. "Estuve a punto de dejar la Selección por los momentos difíciles que atravesaba mi familia", se sinceró Fernández. "El que más me ayudó fue Ricky, que era mi compañero de habitación y que a veces se pasó noches sin dormir por estar conmigo".

El reto de conseguir una cuarta medalla olímpica en Tokio, tras dos platas y un bronce, es uno de los grandes objetivos de Rudy de cara a 2020. "De las cuatro olimpiadas que he jugado he tenido la suerte de ganar tres medallas, si tengo la oportunidad de jugar otra me encantaría ganar el oro".

Aunque eso sí, la baja del mayor de los Gasol se avista como un serio problema en el horizonte. "En el caso de que no juegue Pau, perdemos muchísimo. Es el mejor jugador de la historia de nuestro baloncesto y la situación en la que está es jodida. Ojalá se pueda recuperar y creo que la Selección tiene que esperarle hasta en el último minuto".