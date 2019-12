Cristiano Ronaldo: "Tras ganar la Eurocopa me bebí una copa de champán y estaba borracho"

Cristiano Ronaldo ha concedido a Dazn Italia una entrevista para analizar su estancia en la Serie A con la Juventus de Turín, aunque en la charla le ha dado tiempo a hablar un poco de todo.

Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo

Linea Diletta con CR7 è su #DAZN pic.twitter.com/nFnTxdnCJu — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 26, 2019

Como por ejemplo, de su profesionalidad, la cual le lleva a no ingerir alcohol salvo en ocasiones muy especiales, como cuando ganó la Eurocopa de 2016. "Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... es el trofeo más importante que he ganado en mi carrera. Reí, lloré, fui entrenador, sufrí... me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí solo una copa de champán y estaba un poco borracho".

Además, cuando le pidieron que se definiera dejó bastante claro el buen concepto que tiene de sí mismo. "Soy muy inteligente y muy profesional, no tengo defectos".