La foto navideña de una ciudad española que no ha gustado al 'New York Times'

Abel Caballero casi ha conseguido aquello que prometió durante el discurso que pronunció en el tradicional alumbrado navideño de la ciudad de Vigo. "Me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene envidia porque las luces de Navidad en Vigo son las mejores del planeta", afirmaba el alcalde de la ciudad pontevedresa.

El alcalde de la ciudad estadounidense no ha llamado a Caballero, pero el despliegue de luz y color de Vigo ha llegado ni más ni menos que al diario norteamericano 'The New York Times', que ha analizado esta semana el fenómeno de la Navidad en Vigo en un artículo de opinión.

El corresponsal del rotativo norteamericano en España, Raphael Minder, reflexionaba sobre el impacto turístico de las luces navideñas en la ciudad en el mismo mes en el que en Madrid se celebraba una Cumbre del Clima en la que se buscaban soluciones para limitar las emisiones contaminantes en el planeta.

"Parece una contradicción absurda que España celebre la cumbre del clima al mismo tiempo que Vigo compite con otras ciudades españolas para ver quién enciende más luces de Navidad", dice el artículo citando a expertos.

De hecho, la pieza escrita por el corresponsal del 'New York Times' se llega a preguntar "cuánto es demasiado" en lo que al gasto y contaminación en este tipo de celebraciones navideñas se refiere.