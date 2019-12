La Fiscalía pide a la sala de lo penal que rectifique la libertad bajo fianza de Codina

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a solicitar este viernes la Sala de lo Penal que rectifique su decisión de dejar en libertad bajo fianza de 10.000 a Alexis Codina, uno de los miembros de los CDR investigados por terrorismo.

Fuentes del ministerio público consultadas por la SER subrayan que el tribunal les atribuye un apoyo a la libertad condicional que no figura en su escrito. Y es que estas fuentes aseguran que Codina —a diferencia de los otros detenidos que han sido puestos en libertad bajo fianza— tiene un papel "productor" dentro de la organización por su vinculación con el proceso de fabricación de explosivos en el que se encontraban inmersos.

Las fuentes consultadas por esta redacción no ven posibilidades de que el escrito de rectificación prospere. Recuerdan que el auto de la sala es unánime y que subraya que en los registros no se encontraron explosivos sino "únicamente sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos". Además, insiste en que en su domicilio no se halló termita, sino precursores de la misma. La "inexistencia de explosivos en poder de Codina", concluye la sala, "sí nos permite afirmar, desde el punto de vista de los elementos justificantes de la prisión, que su situación en este aspecto no difiere de los otros tres encausados recurrentes respecto de los que se ha acordado la posibilidad de imposición de una fianza para obtener su libertad".