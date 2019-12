Un Manchester City que nada tiene que ver con el actual estuvo a un paso de fichar a Leo Messi en 2008. Aquel equipo de media tabla, que finalizó la temporada 9º, cuyos jugadores más destacados eran el brasileño Elano o el irlandés Stephen Ireland y que finalizó la campaña con un 8-1 en contra del Middlesbrough, presentó una oferta de 82 millones de euros por Messi.

En esos años era una cantidad inasumible para cualquier club y mucho más para aquel Manchester City. Sin embargo, un error de entendimiento en una conversación estuvo cerca de provocar un movimiento que habría resultado histórico.

El entonces director general de los citizen, Garry Cook, ha contado al medio inglés The Athletic la esperpéntica conversación de uno de sus compañeros, Paul Aldridge, con Pairoj Piempongsant, el segundo del dueño del City en aquella época, Thaksin Shinawatra.

"Yo estaba hablando por teléfono con Paul Aldridge. Pero imagínate la escena: Paul diciendo, con su acento londinense, 'Pairoj, tienes que decirme lo que estamos haciendo, está todo fuera de control' y Pairoj dándose un masaje y al mismo tiempo gritando "¡Sí, sí, sí! Todo muy desordenado, desordenado, ¡se está volviendo desordenado! (Yes, yes, yes! Very messy, messy. It's getting messy)", ha señalado Cook. De ahí el error lingüístico de entendimiento.

"Días después Paul se acercó y me volvió a decir que todo estaba siendo un lío y que no entendía qué estábamos haciendo. Yo le dije que había presentado la oferta por Messi. Dave Richards, de la Premier, me llamó al día siguiente: 'Garry, ¿has hecho una oferta por Lionel Messi? ¿Setenta millones de libras? ¿Estás loco?". Y es que el Barcelona, sorprendido, había llamado a la Premier League para confirmar la autenticidad de la oferta, tal y como apunta Cook.

En la que fue la última temporada de Ronaldinho en el Barça, Messi, ya titular indiscutible, marcó 16 goles y dio 15 asistencias en la 2007/2008. Fue también la última temporada hasta el momento en la que los culés se han quedado en blanco.