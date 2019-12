Laso: "En el Palau no espero nada que no haya vivido ya"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, puso el acento, de cara al clásico de este domingo con el Barcelona, en la necesidad de que los jugadores entiendan que si "no están preparados para competir será muy difícil poder ganar en el Palau".

"Lo primero que hay que entender es que es un partido muy exigente y el equipo debe ir consciente de que es un partido difícil y fuera de casa. Si no tenemos eso no vamos a estar preparados para competir y si no estamos preparados para competir es muy difícil poder ganar. El equipo tiene que jugar muy concentrado durante todo el partido", dijo Laso.

"En los partidos entre Real Madrid y Barcelona, se juegue donde se juegue, hablar solamente del juego interior, o del rebote o del porcentaje de tiro sería muy poco, estamos hablando de grandes equipos y de grandes jugadores. Para ganar a un equipo como el Barcelona tienes que hacer un partido muy completo y hacer muchas cosas bien", añadió el técnico.

Sobre el ambiente en el Palau, Laso no espera nada especial. "En el Palau hay siempre mucho ambiente, apoyaran mucho al Barcelona. ¿Mas ambiente que en otras ocasiones?, es difícil. El Palau siempre aprieta mucho, la gente está muy encima y es un campo relativamente pequeño. No espero nada que no haya vivido ya", comentó.

Será el tercer clásico de la temporada. Los dos anteriores acabaron con victoria madridista. "Cada partido es diferente, el primero fue una final (Supercopa), el segundo fue un partido de Euroliga muy importante y ahora un partido de la Liga regular Endesa. Son los mismos equipos, pero todos los partidos son diferentes. Entre comillas es un partido más de la Liga regular, son partidos que generan mucha atención pero valen lo mismo", aseguró.s.

"El único que no ha entrenado es Sergio Llull, que es baja segura. Felipe Reyes sabíamos que hoy no terminaría el entrenamiento, porque es el primer día que lo hace con el grupo, con lo cual es baja segura, y a partir de ahí el resto de jugadores está disponible y decidiremos quien juega", informó.

Lo que está claro es que el Madrid llega tras un mes de diciembre duro pero positivo en cuanto a resultados. "Nuestro mes de diciembre ha sido bueno en líneas generales, la gente lo dice más por las victorias y derrotas, pero yo como entrenador no lo veo así y creo que el equipo tiene margen de mejora", apuntó.

El equipo llega de conseguir una victoria importante en Atenas ante el Panathinaikos. "Contra el Panahinaikos hicimos un buen partido, en la línea defensiva de los últimos enfrentamientos. Estuvimos sólidos en el rebote, lo que nos permitió controlar el ritmo de juego. El equipo entendió perfectamente el partido y en ese sentido si acabé satisfecho", finalizó Pablo Laso.