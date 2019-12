Jóvenes de Castilla y León crean un movimiento para volver a casa "no solo en Navidad"

Un grupo de jóvenes de Castilla y León residentes en Madrid han creado 'Hijos de la España Vaciada', un movimiento que quiere concienciar sobre la despoblación de la comunidad autónoma con acciones como su primer vídeo publicado: '#Queremospodervolver, y no solamente en Navidad'.

El grupo ha encontrado en las redes sociales un altavoz a su labor de concienciación y su deseo de "no resignarse ni quedarse de brazos cruzados" ante el problema de la migración interna, según ha expuesto en una entrevista una de las promotoras de la iniciativa, la historiadora de arte zamorana María José Pérez.

El deseo de poder quedarse en casa

En diez días han conseguido viralizar su primera acción, difundiendo el vídeo a través de la aplicación de mensajería Whatsapp, un canal de vídeos que han creado en Youtube y en las redes sociales Instagram y Twitter, donde cuenta con cerca de 32.000 reproducciones.

Dirigido y protagonizado por integrantes del grupo de jóvenes de Castilla y León en Madrid, el vídeo recoge una reflexión real que realizó un padre a través de Facebook al ver partir a su hija para buscarse un futuro en Madrid. "Me alegro por ella que marchaba contenta, pero si no fuera por lo mucho que amo mi tierra, la maldeciría" relata la voz en off, que añade: "Esta es mi doble pena, mi hija y mi tierra".

La grabación, de menos de dos minutos, pone así de relieve el problema de la 'España Vaciada', con un mensaje final que expresa el deseo de la juventud castellanoleonesa de poder quedarse en su tierra y, la que se ha ido, "poder volver... y no solamente en Navidad".

Jóvenes de entre 18 y 35 años

Por el momento, en este grupo con logotipo en forma de espiga trabajan activamente unos cuarenta jóvenes de entre 18 y 35 años que residen en Madrid por motivos laborales o de estudios y que han establecido sus puntos de encuentro en las Casas de Zamora y Soria y en el Centro Segoviano en Madrid, desde donde intentan sembrar un futuro que les permita regresar a su tierra.

Entre ellos figuran Tamara Montero y Sara Martín, ambas marcharon de su casa para estudiar fuera y una vez completada su formación tampoco han podido volver por la falta de perspectivas laborales en sus especialidades en Castilla y León.

Por ello, entre los objetivos del grupo figura el de crear conciencia y llamar la atención sobre datos como el del padrón a 1 de enero de 2019, conocido el pasado viernes y que revela que Castilla y León baja por primera vez de los 2,4 millones de habitantes y pierden población ocho de sus nueve provincias, según ha advertido María José Pérez.

"Que se pregunten el por qué de la despoblación"

También quieren cambiar estadísticas como la que constata que en la última década 108.000 jóvenes se han marchado de Castilla y León para buscarse un futuro o que esta comunidad autónoma está a la cabeza de España en fuga de talento, al ser la que mayor porcentaje de personas con estudios superiores se van fuera a trabajar.

Otra de sus acciones ha consistido en pedir a los usuarios de Twitter que hagan un gesto contra la despoblación e incluyan en su nombre de usuario una espiga.

"Es una forma de que la gente se pregunte el por qué de la despoblación", ha explicado María José Pérez, que ha agregado que visualizar el problema es el primer paso para cambiar mentalidades y demostrar que no es cierto que en Castilla y León exista un sentimiento generalizado de resignación.

Entre los que no se resignan está también Alberto Zamorano, estudiante de Ciencias Políticas y Sociología en Madrid, que ha visto en el grupo de jóvenes de Castilla y León del que forma parte una vía para luchar por el futuro de su tierra desde un lugar desde el que pueden ser escuchados.

El objetivo último de estos jóvenes, que acaban de plantar su semilla de futuro y son conscientes de que llevará tiempo que dé sus frutos, es el de revertir la situación y cambiar el final de ese anuncio de turrón en el que sólo se vuelve a casa por Navidad.