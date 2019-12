El recorrido judicial pendiente para la inmunidad de Junqueras y Puigdemont

A pesar de la relevancia que se le está dando al informe que pueda aportar el abogado del Estado para contentar o no los intereses de los independentistas lo cierto es que el foco principal ha de ponerse en el Tribunal Supremo que es quien va a resolver finalmente todas las dudas que suscita este embrollo jurídico abierto en varios frentes.

Abogacía del Estado 2 de enero

La semana que se inicia contiene dos fechas límite para la presentación de informes o el pronunciamiento sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras y Puigdemont. Es muy probable que el lunes 30 se presente el informe de la Abogacía del Estado sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras ( solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo ) y sobre Puigdemont ( solicitado por el magistrado Pablo Llarena).

Los Servicios Jurídicos del Estado son la única parte que todavía no ha presentado el escrito de alegaciones requerido por el alto tribunal después de que la fiscalía informase de que la inmunidad ya no cabe aplicarla en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme a 13 años de cárcel.

La abogacía ya se pronunció en una consulta similar el pasado 12 de junio alegando que Junqueras tenía derecho a recoger su acta de diputado por lo que es muy probable que su informe no varíe mucho de esta línea adoptada durante el juicio

Junqueras ha pedido que se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio --fecha en la que se proclamó oficialmente como candidato electo a la Eurocámara-- y, en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia del 'procés', dictada El 14 de octubre

La defensa exige que se acuerde la "inmediata liberación" para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, lo que implicaria el levantamiento de la medida de prisión provisional. "Si el tribunal la quiere mantener la prisión tras la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo ha de solicitar al Parlamento Europeo el permiso correspondiente ( suplicatorio) para poder actuar contra él", ha explicado el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde.

Junta electoral central, 3 de enero

El viernes día 3 de enero, la junta electoral central debe pronunciarse sobre la petición del PP y Ciudadanos quienes solicitaban que declare la pérdida de la condición de eurodiputado de Junqueras y lo comunique así al Parlamento Europeo.

Si la Junta aplica a Oriol Junqueras el articulo ley electoral 6.2 que establece que son "inelegibles" para cargos públicos todos aquellos condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, Junqueras perdería toda opción de ejercer como miembro del Parlamento Europeo y se iniciaría la proclamación del siguiente candidato en la lista.

La Junta también debe evaluar la petición del PP, Ciudadanos y Vox para que Quím Torra sea apartado del cargo de president de la Generalitat sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que la defensa del president ha presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le ha condenado a un año y medio de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia tras negarse a retirar lazos amarillos de los edificios públicos.

En el caso de que la JEC optase por aplicar el artículo de la ley electoral, el cese sería de aplicación inmediata sin esperar al recurso que está pendiente de resolución en el Supremo. Y como el Estatut establece que el presidente de la Generalitat debe ser diputado, junto al escaño Torra perdería su cargo.

Cualquier decisión que adopte la junta electoral central deberá ser comunicada al Parlamento Europeo para que tomen nota de la decisión del órgano rector electoral español.

Informes a Llarena

El juez ha solicitado informes a la fiscalía y a la abogacía del Estado sobre el alcance de la inmunidad de Puigdemont. Este a través de su defensa ha reclamado que desactiven las órdenes de detención que pesan contra él y que Llarenas se aparte de la causa "por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad".

En el caso de que no lo haga, anuncian un incidente de recusación contra el magistrado. La fiscalia ya se ha opuesto a esta petición alegando que no se debe levantar la orden de detención y que no hay necesidad de solicitar permiso al Parlamento europeo para proceder contra Puigdemont. Si Llarena no se abstiene, la recusación deberá ser resuelta por la Sala Penal. De este modo, el expresident gana tiempo para poder actuar como europarlamentario con la acreditación provisional que se le proporcionó el 20 de diciembre, 24 horas después del fallo del tribunal europeo.

El Tribunal Supremo

Todos los caminos y todos los recursos conducen finalmente a los magistrados del Tribunal Supremo quienes deberán decidir el ámbito de aplicación de la inmunidad parlamentaria reconocida por Europa a Junqueras Puigdemont y Comín.

El tribunal español dejó en suspenso la pena de inhabilitación a la espera de que Europa le contestara sobre el alcance de la inmunidad. Con la respuesta en la mano, el Tribunal deberá decidir si deja en libertad provisional a Junqueras para que pueda acudir a jurar como diputado electo.

Sería en todo caso según fuentes del alto tribunal, una libertad provisional durante una semanas o meses hasta que se solicite formalmente al Parlamento Europa, el permiso (suplicatorio) correspondiente terminar de ejecutar la condena de 13 años de cárcel. El Tribunal debe también pronunciarse sobre la petición de nulidad del caso.