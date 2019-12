El penúltimo día de 2019 pasará a la historia a buen seguro como uno de los más emocionantes de la longeva carrera de Joaquín Sánchez. El capitán ha renovado un año más, hasta 2021, y, en un entorno precioso preparado por el Betis, a lo grande, se ha emocionado.

Además, de disfrutar de la presencia de su padre, los aficionados y una larga lista de personalidades del club, ha dado un emocionante discurso a lágrima viva. "Con el corazón en la mano, gracias, no me merezco tanto cariño ni tanto reconocimiento. Me siento bético, es lo que he sentido desde el primer día que llegué aquí, lucho por un sentimiento, me siento uno más de mis compañeros y solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias, de verdad por estar siempre ahí y apoyarme".

Por último, ha agradecido a la directiva, compañeros, familia y cuerpo técnico.