Los sindicatos policiales denuncian maniobras de desinformación contra los GEO por parte de Bolivia

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol y el Sindicato Unificado de Policía, SUP, han emitido dos comunicados en el que defienden la actuación de los GEO implicados en el incidente de la embajada de México en la Paz. Estos sindicatos aseguran que los datos y fotografías que se han publicado en medios locales no se corresponden realmente con las identidades de los policías implicados en este incidente sino con otros agentes de la Policía Nacional desplegados también en el área.



Tanto Jupol como el SUP denuncian en sus escritos maniobras de desinformación por parte del Gobierno bolivariano e insisten en que la labor de estos GEO se limitó a escoltar a diplomáticos españoles hasta la embajada de México en la Paz. Fuentes diplomáticas coinciden también en este extremo y niegan que en ningún caso se pretendiese evacuar a ningún miembro del Gobierno de Evo Morales que se encuentran refugiados en la embajada.



El ministerio de Asuntos Exteriores ha iniciado ya una investigación para aclarar este incidente que salpica directamente a España. Ha enviado un funcionario que va a trabajar in situ en la zona. De hecho los agentes implicados han suspendido sus vacaciones para aclarar los hechos. Interior no se ha pronunciado todavía.

