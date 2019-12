En el final del año 2019 el reputado representante de multitud de jugadores Mino Raiola ha dado una entrevista en el periódico La Repubblica. El representante ha tenido trabajo en la previa de este mercado invernal y ya ha cerrado dos traspasos para los suyos: Ibrahimovic al Milan y Haland al Borussia Dortmund.

Además, ha hablado sobre el que probablemente es su representado estrella, que no atraviesa su mejor momento, Paul Pogba: "Por él, peleé con Ferguson. Fue el único que le dijo que no, nunca lo aceptó. En este momento el problema de Paul es el Manchester United, que es un club fuera de la realidad, sin un proyecto deportivo. No llevaría a nadie ahí, arruinarían también a Maradona, Pelé y Maldini. Paul necesita un equipo y un club, como era la primera Juventus".

El futbolista francés encara la recta final en su recuperación de una lesión del tobillo que le ha hecho perderse muchos partidos esta temporada: solo ha disputado ocho. El Manchester se encuentra en la quinta posición de la Premier League con 31 puntos.

Sobre una de las ventas del verano, la de De Ligt al Juventus, ha dicho: "Todos le querían. Todos. Él busca convertirse en el mejor central del mundo y me dijo: 'Mino, yo debo ir al Harvard de la defensa'. Elegimos la Juventus para graduarnos".

Por último, ha explicado la vuelta de Ibrahimovic al fútbol europeo: "Zlatan ha vuelto para divertirse y hacer divertir al mundo. No podía permitir que su ultimo escenario fuera Los Ángeles. Estos seis meses serán como la última gira de Queen, un largo tributo. Tenía que ser en San Siro".