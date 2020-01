Día clave para ERC: decide si valida el pacto para investir a Sánchez y rinde cuentas ante Torra

El Consell Nacional de ERC decidirá este jueves si valida el acuerdo que los republicanos han cerrado con el PSOE -que incluye una mesa de negociación entre gobiernos sobre Cataluña- para permitir con su abstención la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La reunión se celebrará a las 17.00 y puede ser el último paso para desbloquear la investidura de Sánchez, que necesita la abstención de los republicanos para salir adelante.

La Ejecutiva decidió el lunes convocar este órgano tras dar por acabada la negociación con el PSOE, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, anunció entonces el acuerdo con los socialistas para establecer una mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno que sirva para buscar una solución al conflicto.

Consulta a los catalanes

Además, el martes se supo que el acuerdo incluye una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre las conclusiones que salgan de esta mesa de diálogo entre gobiernos.

Pese a que reconoció ser escéptica sobre si el PSOE cumplirá el pacto, Vilalta defendió que es una oportunidad para intentar resolver la situación: "Creemos que vale la pena intentarlo, vale la pena depositar esta confianza".

Así, el Consell Nacional de ERC deberá decidir si da por bueno este acuerdo, lo que modificaría la posición inicial de los republicanos sobre la investidura: del 'no' inicial a una abstención que permitiría que Sánchez continuara en la Moncloa.

Finalmente el encuentro de los republicanos no coincidirá con el pleno de investidura, ya que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha fijado ese debate para los días 4, 5 y 7 de enero.

Tensión con JxCat

El Consell Nacional de ERC tomará esta decisión en medio de las críticas que han surgido desde parte del independentismo, principalmente de JxCat, por el acuerdo con los socialistas.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, criticó el martes el pacto y reprochó que no han sido informados de las condiciones de la mesa de negociación donde estarán Gobierno y Generalitat: "No nos sentimos vinculados a un acuerdo en el que no hemos participado ni hemos construido".

Asimismo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se puso en contacto con el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, para expresarle que un acuerdo de partido no debe vincular al Govern y para constatar que ERC no es el único miembro del Ejecutivo catalán, también formado por JxCat, explicaron fuentes de la Presidencia.

El martes Aragonès telefoneó al presidente y acordaron reunirse este jueves para abordar esta situación: Torra le trasladará directamente su opinión sobre el pacto con los socialistas.