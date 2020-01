El edil cacereño niega el mensaje que desea la muerte de Sánchez y apunta a un hackeo

El exedil de Vox y ahora concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, ha negado este jueves ser el autor del mensaje publicado en su perfil de Twitter deseando la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, el cual atribuye a un "hackeo" de su cuenta.

De hecho, Amores ha anunciado a Efe que estudia emprender acciones legales por el citado “hackeo” de su cuenta de Twitter -que ya ha eliminado- y ha reconocido que fue una “imprudencia” no cambiar las contraseñas de las cuentas en redes sociales que abrió cuando fue candidato a la Alcaldía de Cáceres por Vox en las últimas elecciones locales.

“El primero que tiene la culpa soy yo por no haber cambiado esas claves. He sido un imprudente, un pardillo”, ha manifestado el edil, que abandonó el partido de Santiago Abascal el pasado mes de octubre y que provocó que Vox perdiera su único concejal en el consistorio.

Amores ha apuntado que cuando se anunció su candidatura por Vox en la primavera del pasado año le obligaron a cerrar los perfiles que hasta ese momento tenía en redes sociales y a abrir tres nuevos en Facebook, Twitter e Instagram. El ahora edil no adscrito ha afirmado que tanto Twitter como Instagram son dos redes con las que nunca ha estado familiarizado.

Aunque ha apuntado que el equipo que trabajó con él durante la pasada campaña de las municipales “manejaba esos perfiles y controlaba las claves”, Amores ha remarcado que eran personas de su confianza. "Me cuesta creer que hayan podido hacer algo así", ha dicho.

Amores ya ha borrado las cuentas de Twitter e Instagram, y ha cambiado las claves de su Facebook, red en la que ha explicado públicamente que tenía "un perfil en Twitter que ha sido hackeado, publicando con mi nombre una verdadera burrada. A quien la haya leído, aclarar que no lo publiqué yo”.

Preguntado si reportó a Twitter el hackeo de su cuenta, Amores ha respondido que lo intentó, "pero no manejo bien -ha agregado- esa red. Me asaltó el miedo y di carpetazo y borré la cuenta. No me arriesgo a que pase nada más”.

Por último, ha apuntado que ya ha remitido un escrito a través de la web de Moncloa “para aclarar lo sucedido en cuanto me enteré de que ese tuit estaba circulando”. Un escrito que ha entregado también a diputados socialistas de Cáceres para que se lo hagan llegar a Sánchez.