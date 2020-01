Simeone: "Lemar no ha podido responder en consecuencia de las expectativas"

Las características de Thomas Lemar siempre han "entusiasmado" a Diego Pablo Simeone, pero el técnico del Atlético de Madrid reconoce que el francés "no ha podido responder en consecuencia de las expectativas".

Así ha hablado el argentino del jugador al que se busca una salida para hacer un hueco en la plantilla rojiblanca a Edison Cavani, el delantero con el que el Atlético espera mejorar sus registros goleadores en la segunda mitad de la temporada. "Con Lemar nos hemos comportado en consecuencia de lo que creemos, es cierto que no pudo desarrollar todo el fútbol que posee. Tiene características que no tienen jugadores del plantel", ha añadido en relación al francés. "Ahora, si se puede quedar o no, sabemos que los representantes trabajan de manera brillante y los clubes van con las necesidades de los clubes".

Simeone no ha querido hablar de Cavani ni de las operaciones de su equipo en el mercado de fichajes. "No hablo de jugadores que no están en nuestro plantel", ha señalado en relación al jugador del PSG. En cuanto a las operaciones del club, ha insistido en que él ha hablado con el club "de la situación" que tiene en la plantilla y ha recordado que cuando "sucedan" las contataciones -"si suceden"- el cuerpo técnico se enterará.