Raphael Varane es, a sus 26 años, uno de los líderes del vestuario blanco, además de cuarto capitán del Real Madrid. Su fútbol, fuerza y personalidad le han llevado a esa situación ocho años después de su llegada al fútbol español.

Personalidad que ya demostraba en 2011, cuando fichó por el Real Madrid del humilde Lens con tan solo 18 años. Quedaba probado por supuesto en el terreno de juego -a todos se nos viene a la cabeza la exhibición contra el Barcelona y contra Messi en las semifinales de Copa en 2013-, pero también dentro del vestuario.

Buena prueba de ello es la anécdota que ha contado el central a la revista Onze Mondial. Varane ha recordado el día que, en un rondo, Cristiano Ronaldo le dijo, "Varane, al medio". En ese momento, él respondió: "No soy Varane, soy Rafa".

"No lo sentí como una falta de respeto, soy muy educado, incluso divertido en el vestuario, pero también tímido. En cualquier caso cuando hay momentos difíciles o hay que demostrar personalidad, se puede contar conmigo. Los jugadores que me conocen desde hace tiempo ahora lo saben. Aquello no era momento para dejarme pasar por encima. Aquello no fue una cuestión de falta de respeto, sino de: 'no se me ve mucho, no se me considera', así que fue una manera de decir: 'yo estoy aquí, yo también tengo nombre", ha explicado.

Varane ha querido cerrar el tema alabando al que fue su compañero de equipo hasta su marcha a la Juventus: "Humana y futbolísticamente ni siquiera tengo palabras. Logró algo extraordinario, hizo que la hazaña fuera normal, banal. No hay palabras para explicar la locura que es, es enorme, es extraordinario. Me enseñó mucho y también me sorprendió. ¿Cuántas veces me he dicho a mí mismo: 'Wow, qué fuerte".