Nuno Espírito Santo, técnico portugués del Wolverhampton inglés, confirmó la inminente salida del central español Jesús Vallejo en el mercado invernal, admitió que "las cosas no funcionan" y que debe marcharse a "un club donde pueda jugar y seguir progresando".

Vallejo, futbolista cedido por el Real Madrid, buscará un nuevo destino entre las numerosas propuestas que tiene sobre la mesa tras una mala experiencia en Inglaterra, donde no ha tenido continuidad y apenas ha jugado cinco partidos oficiales.

"Voy a ser claro, Jesús probablemente se irá porque quiere jugar. Es un jugador joven y talentoso que trajimos con altas expectativas, pero no funcionó", aseguró Nuno en su comparecencia en vísperas del duelo de Copa frente al Manchester United.

"Es hora de que vaya y encuentre un club donde pueda jugar y seguir progresando porque el talento está ahí. Tuvo momentos en los que jugó, momentos en los que actuó bien y algunos momentos en los que no lo hizo bien. No funcionó y cuando las cosas no funcionan lo mejor es ver como puede hacerse para que lo hagan de la mejor manera", añadió.