El fracaso de la cotización obligatoria de los becarios

Hace un año, el Gobierno aprobó por sorpresa la cotización obligatoria de todos los becarios, hasta entonces solo lo hacían quienes cobraban por sus prácticas. El ejecutivo explicó que era una medida para acabar con irregularidades y abusos. Se introdujo en el decreto de revalorización de las pensiones y no especificaba quien tenía que pagar esa cotización, lo que generó malestar en rectores y empresarios e inquietud entre los estudiantes.

Se creó una comisión para negociar su aplicación, pero un año después, no se ha concretado nada. La consecuencia es que los becarios tendrían que estar cotizando este curso, pero los que no cobran no lo están haciendo a pesar de que es un derecho que tienen reconocido.

En Hoy por Hoy, hemos hablado con Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud, sobre la incapacidad de poner en marcha esta medida y achaca a “la falta de voluntad y de claridad sobre quién debería hacerse cargo de esas cotizaciones”. Además, cree que tanto empresas como universidades se pasan la pelota y asegura que una de las consecuencias más inmediata es la de una menor oferta. Por último, Ramos señala que algunos de los objetivos son tanto conseguir un estatuto del becario como que sea una herramienta realmente útil para la inserción laboral de la juventud.