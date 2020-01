La referencia íntegra de Pedro Sánchez sobre Cataluña

Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del Gobierno, ha presentado su programa de Gobierno ante el Congreso de los Diputados, pero también ha hecho referencias al conflicto político con Cataluña del que ha dicho "hay que superar la deriva judicial" y volver "a la política" como única manera de resolver el problema territorial. Aunque el presidente en funciones no ha querido detallar los puntos del acuerdo con ERC, ni se ha referido a la decisión de la Junta Electoral Central.

Esta es la referencia íntegra que ha hecho en su discurso:

“Sabemos que los sentimientos no se imponen ni se prohíben. Y que la solución no vendrá de la imposición de una percepción sobre otra, sino de un cambio de ambas percepciones. Necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto. Es nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros hijos, que merecen vivir en un país unido en su diversidad. No fracturado y confrontado."

"Todos sabemos que es necesario el diálogo. Que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro. De la atención a sus razones. Que no hay otra forma de resolver este contencioso. No hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la Ley. La ley por sí sola tampoco basta. La Ley es la condición, el diálogo es el camino. Si queremos comenzar a trabajar honestamente, partamos ya de esas dos premisas: abramos un diálogo honesto, amparado por la seguridad que otorga el marco legal."

"Tenemos la responsabilidad, todos los partidos presentes en esta Cámara, de arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada. Y hacerlo en torno a una propuesta de España diversa que se enriquece en la pluralidad de sus identidades, lenguas, culturas y personas. No resolveremos súbitamente un problema largamente larvado durante la última década. Pero podemos comenzar a resolverlo con paciencia y constancia, templanza y responsabilidad, generosidad y empatía."

Dentro del marco constitucional

“España, tal y como es, será nuestro proyecto, no como algunos quisieran que fuera. Y como ha señalado la Autoridad Fiscal Independiente, contrariamente a ciertas creencias, el modelo autonómico ha supuesto una mejora de la distribución territorial de la renta superior a la de los países de nuestro entorno. El camino, por tanto, no puede ser el de la involución sino el de la mejora, la reforma y la actualización de nuestro sistema."

"Siempre garantizando la igualdad entre todos los españoles. El nuestro es un modelo complejo, es evidente. Pero la complejidad no es más que una manifestación de la diversidad y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Ha de ser un estímulo para el consenso y el diálogo desde una premisa: exige voluntad de compartir el poder, de limitar el poder."

"Vamos a mejorar los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas. En ese contexto, el gobierno abordará el conflicto político en Cataluña impulsando mesas de diálogo en el ámbito de Cataluña y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Insisto, siempre dentro del marco constitucional."