Torra anuncia que "desobedecerá" a la JEC: "Ha llegado la hora de plantarnos"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este sábado que "desobedecerá" la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) si así lo avala el Parlament, porque "la desobediencia ante los ataques a la democracia" es, ha dicho, una "obligación": "Ha llegado la hora de plantarnos", ha añadido.

En su intervención ante el pleno del Parlament tras la resolución de la JEC que ordena retirarle el acta de diputado en el Parlament y ejecutar su inhabilitación, Torra ha denunciado: "Una Junta Electoral escogida por partidos y por un sorteo pretende inhabilitarme. No lo permitiré si así lo decide este Parlament".

Según Torra, "la desobediencia ante los ataques a la democracia, ante las injusticias y los abusos, no es solo un derecho, sino una obligación para cualquier gobernante y ciudadano", y debe ser "un deber para cualquier presidente de un país", por lo que piensa "continuar siendo presidente de Cataluña y diputado" si así lo ratifica el Parlament.

De hecho, JxCat, ERC y la CUP han presentado una propuesta de resolución, para que se vote en este pleno, en la que ratifican a Torra como diputado y president y califican de "golpe de Estado" la reciente decisión de la Junta Electoral Central. "Hemos de decir basta, hemos de impedir este proceso de degradación acelerada de la democracia y de las instituciones", ha proclamado Torra.

A su entender, la cámara catalana debe "demostrar que es un Parlamento y no un organismo autonómico sin valor político". Con el "intento de hacer caer un presidente por procedimientos irregulares", según Torra, está en juego si el Parlament "es soberano o no" y si permite o no que "las decisiones que toma sean menospreciadas de esta manera, como lo hace la Junta Electoral".

"No podemos continuar aceptando estas imposiciones. El camino es plantarnos", ha recalcado Torra, para quien "la nula calidad de la justicia española ya es un escándalo a escala europea", donde "la imagen de España está hoy por los suelos".