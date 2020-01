Los hijos de dos socialistas asesinados por ETA responden a Casado: "Mi aita estaría feliz porque ETA no existe y vamos a tener un Gobierno de izquierdas"

Pablo Casado ha tomado la palabra tras la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para asegurar que había sido "la intervención más nauseabunda" realizada en el hemiciclo y que había supuesto un momento "infame" para el Congreso. Además, ha apelado directamente a Pedro Sánchez por "no defender" la Constitución, ni las instituciones, ni a las víctimas del terrorismo.

Sánchez le ha respondido que "nadie" puede dar lecciones de constitucionalismo al PSOE, pero tampoco sobre lucha antiterrorista, pues el "PSOE acabó con el terrorismo de ETA". Al mismo tiempo, dos hijos de políticos de este partido en Euskadi, cuyos padres fueron asesinados por la banda terrorista, han respondido al líder de la oposición a través de Twitter.

Una de ellas ha sido María Jáuregui, hija del exgobernador civil de Guipúzcoa del PSE, Juan María Jáuregui, que fue asesinado por ETA en el año 2000 que ha escrito: "Mi aita también estaría feliz, Pablo Casado, porque ETA no existe, porque vamos a tener un Gobierno de izquierdas y porque era un firme defensor del diálogo."

Mi aita también estaría feliz

También, Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, edil del PSE-EE de Lasarte asesinado por ETA en 2001 ha respondido después de las alusiones a ETA en la sesión de la investidura: "Me hace feliz que ETA no exista, que tengamos un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema catalán desde el diálogo. Mi padre pensaría lo mismo".

Durante el debate de investidura, la hermana de Alberto Jiménez- Beceril, concejal del PP en Sevilla asesinado por ETA junto a su esposa en 1998, se ha puesto en pie para mostrar su indignación ante unas palabras pronunciadas por el líder de los socialistas en su réplica al presidente del PP, Pablo Casado.

Su opinión es tan válida como la mía, hijo de socialista asesinado por ETA a quien tanto nombra @pablocasado_

Y me hace feliz que ETA no exista, que tengamos un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema catalán desde el diálogo

Mi padre pensaría lo mismo

En concreto, Jiménez Becerril se ha mostrado visiblemente airada cuando Sánchez ha criticado la "deslealtad" que, a su juicio, ha mostrado en el PP en materia antiterrorista siempre que ha estado en la oposición, y ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro del Interior, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, como artífices del fin de ETA.

"No he tenido más remedio que levantarme de mi escaño para decirle a Sánchez, que había tenido la desfachatez de decir que Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada, que sus herederos, están sentados en el Congreso y que él, ha pactado con ellos para lograr su investidura", ha escrito después la propia Jiménez Becerril en un tuit.