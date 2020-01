Reaparece el hombre al que se llevaron a rastras de Ferraz

La Policía Nacional redujo a un hombre que lucía una pancarta en Ferraz y protestaba por el pacto de Gobierno entre el PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez, en el marco de la celebración de la Ejecutiva Federal que tuvo lugar el juves. El hombre llevaba escrito en su cartel un mensaje por España, "mi patria", con una bandera de España.

Los agentes le pidieron que se identificara y el hombre se negó según la policía, hasta que empezó un forcejeo. "¡No me voy, es mi derecho!", gritó a los policías. "¡Que no me voy, que es mi libertad constitucional!", chilló a los agentes cuando lo agarraron de los brazos. Después, los policías tiraron con fuerza de él hasta ser desalojado por la fuerza de la posición que ocupaba en la calle delante de la sede del PSOE.

Pues bien, el hombre ha reaparecido, esta vez acompañado de más personas, con otra pancarta en la que se lee: "Ayer me encerraron por quererte, hoy te quiero más", en clara referencia a lo que sucedió el otro día en Ferraz. Las redes no han tardado en hacerse eco de la fotografía que se ha vuelto viral.